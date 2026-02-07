Due uomini sono stati fermati a Belluno con l’accusa di aver rubato 30mila euro di gioielli. I ladri si sono spacciati per carabinieri e hanno chiamato un’anziana, convincendola a consegnare i beni. La polizia li ha arrestati dopo aver seguito le tracce delle truffe. La vittima si è rivolta subito alle forze dell’ordine, che hanno intercettato e fermato i sospetti.

Finta telefonata di un maresciallo, raggiro ai danni di un’anziana e due persone catturate: è questo il riassunto dell’operazione condotta dalla Squadra Mobile di Belluno, che ha portato all’arresto di due soggetti responsabili di truffa aggravata ai danni di una donna di 81 anni. I fatti sono avvenuti lo scorso 2 febbraio nel capoluogo veneto, dove la vittima è stata ingannata con uno dei metodi più diffusi tra i truffatori. Il raggiro: la finta telefonata e la messinscena Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la truffa è stata messa in atto attraverso una telefonata all’utenza fissa dell’anziana. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Finti carabinieri rubano 30mila euro di gioielli a Belluno, ecco come hanno agito: arrestati dalla polizia

Approfondimenti su Belluno Ladri

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Belluno Ladri

Finti carabinieri rubano 30mila euro di gioielli a Belluno, ecco come hanno agito: arrestati dalla poliziaDue uomini arrestati a Belluno per truffa aggravata ai danni di un’anziana: ingannata con una finta telefonata di un maresciallo. virgilio.it

«Signora c’è stata una rapina, dobbiamo controllare i suoi gioielli». I finti carabinieri a Falconara portano via tutto l'oroFALCONARA «Signora non si allarmi, ma c’è stata una rapina ad Ancona poco fa in una gioielleria e passerà da lei una mia collega che deve controllare i monili e i gioielli in oro che lei ha in casa, ... corriereadriatico.it

Non più tardi di una decina di giorni fa, nei limitrofi Comuni di Tremosine e Tignale era stato lanciato l’allarme per alcune truffe in corso sul territorio: finti Carabinieri o finti nipoti chiamavano al telefono persone anziane per avvisare di presunti incidenti, richie facebook