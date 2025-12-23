È scontro nel mondo della scuola sulle parole del ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara a seguito delle conclusioni del comitato europeo dei diritti sociali del Consiglio d’Europa, firmatario di una dichiarazione in cui afferma che “l’Italia viola il diritto degli insegnanti di sostegno”. A poche ore dalla diffusione della notizia, il professore leghista, ha inviato un comunicato dove mette in luce solo una parte della nota arrivata da Bruxelles tralasciando le contestazioni: “Tengo a sottolineare”, scrive il ministro, “che lo stesso Consiglio conferma che la situazione in Italia è migliorata sotto diversi profili, anche quello legislativo, rispetto a quando l’Anief ha presentato il ricorso nel 2021. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il Consiglio d’Europa riprende l’Italia sugli insegnanti di sostegno, ma Valditara: “Ha riconosciuto l’impegno del governo”

Leggi anche: Scuola, il Consiglio d’Europa boccia l’Italia: «Viola i diritti degli insegnanti di sostegno»

Leggi anche: Il Consiglio d’Europa: “L’Italia viola i diritti degli insegnanti di sostegno e ostacola l’istruzione inclusiva”

IL CONSIGLIO D’EUROPA CONDANNA L'ITALIA “VIOLA I DIRITTI DEGLI INSEGNANTI DI SOSTEGNO. LA PRECARIETÀ INCIDE ANCHE SULL’ISTRUZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ ” L'Italia viola il diritto degli insegnanti di sostegno "a gu - facebook.com facebook

Anief, 'Consiglio Europa conferma nostra tesi su abuso docenti sostegno precari'. Pacifico, "L'Italia ha tre anni di tempo per adeguarsi, altrimenti scatteranno sanzioni" #ANSA x.com