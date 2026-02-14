Campania Fico | In tutti i bandi e gli avvisi pubblici della Regione prevarrà sempre il merito
Fico ha dichiarato che in Campania, la Regione garantirà che il merito prevalga sempre nei bandi pubblici, affinché nessuno possa vantare vantaggi già acquisiti. La scelta mira a premiare chi dimostra effettivamente competenza e capacità, evitando favoritismi. Per esempio, in occasione di un recente bando per progetti culturali, nessuna candidatura già premiata in passato avrà priorità rispetto alle nuove proposte.
NAPOLI – “In tutti i bandi e gli avvisi pubblici della Regione prevarrà sempre il merito. Non esisteranno partecipanti già vincitori. Conteranno merito, impegno e qualità dei progetti. Perché solo dando spazio alle migliori competenze possiamo garantire ai cittadini campani scelte all’altezza delle sfide che abbiamo davanti e ai nostri giovani la possibilità di costruire il futuro nella loro regione”. È quanto scrive sulla sua pagina Facebook il presidente della Regione Campania Roberto Fico (foto). L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Regione Campania, Giunta Fico approva ddl su salario minimo negli appalti pubblici
La Giunta della Regione Campania, presieduta da Fico, ha approvato un disegno di legge riguardante il salario minimo negli appalti pubblici.
