Fico ha dichiarato che in Campania, la Regione garantirà che il merito prevalga sempre nei bandi pubblici, affinché nessuno possa vantare vantaggi già acquisiti. La scelta mira a premiare chi dimostra effettivamente competenza e capacità, evitando favoritismi. Per esempio, in occasione di un recente bando per progetti culturali, nessuna candidatura già premiata in passato avrà priorità rispetto alle nuove proposte.

NAPOLI – “In tutti i bandi e gli avvisi pubblici della Regione prevarrà sempre il merito. Non esisteranno partecipanti già vincitori. Conteranno merito, impegno e qualità dei progetti. Perché solo dando spazio alle migliori competenze possiamo garantire ai cittadini campani scelte all’altezza delle sfide che abbiamo davanti e ai nostri giovani la possibilità di costruire il futuro nella loro regione”. È quanto scrive sulla sua pagina Facebook il presidente della Regione Campania Roberto Fico (foto). L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Campania, Fico: “In tutti i bandi e gli avvisi pubblici della Regione prevarrà sempre il merito”

La Giunta della Regione Campania, presieduta da Fico, ha approvato un disegno di legge riguardante il salario minimo negli appalti pubblici.

