FondiCheck | la piattaforma per imprese e cittadini che sblocca i finanziamenti pubblici in Emilia-Romagna

FondiCheck è una nuova piattaforma lanciata in Emilia-Romagna per aiutare imprese e cittadini ad accedere ai finanziamenti pubblici. La causa è il blocco di molti fondi rimasti inutilizzati, che spesso rallentano progetti e investimenti. La piattaforma permette di individuare facilmente i finanziamenti disponibili, semplificando la richiesta e l’accesso. Molti imprenditori hanno già iniziato a usarla per trovare risorse utili ai loro piani di sviluppo. La piattaforma è accessibile online e aggiornata in tempo reale. Ora, molte imprese sperano di ottenere più fondi attraverso questa iniziativa.

Fondi Inesplorati: Nasce FondiCheck, la piattaforma per sbloccare i finanziamenti a imprese e cittadini. È online FondiCheck, un nuovo sito web ideato da Cora Bonazza per aiutare imprese, professionisti e cittadini a orientarsi nel complesso mondo dei finanziamenti pubblici. La piattaforma, attualmente focalizzata sulla Regione Emilia-Romagna, mira a semplificare l'accesso a bandi e agevolazioni, riducendo il rischio che risorse preziose restino inutilizzate. L'iniziativa nasce dalla consapevolezza di un'anomalia: una parte significativa dei fondi disponibili non viene intercettata da chi ne ha effettivamente bisogno.