Epstein files la Camera accusa i Clinton di oltraggio al Congresso per il rifiuto a testimoniare | aperto un procedimento
La Commissione di Vigilanza della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha avviato un procedimento per oltraggio al Congresso nei confronti di Bill e Hillary Clinton, a causa del loro rifiuto di testimoniare. L'azione si inserisce nel quadro delle indagini politiche in corso e rappresenta un passo formale nel procedimento legislativo. La notizia evidenzia le tensioni tra le istituzioni e le figure politiche coinvolte.
La Commissione di Vigilanza della Camera dei rappresentanti Usa ha aperto un procedimento per oltraggio al Congresso contro l’ex presidente Bill Clinton e sua moglie Hillary, candidata alla Casa Bianca per i Democratici nel 2016. L’iniziativa della commissione, guidata dai Repubblicani, nasce dopo il rifiuto dei Clinton a testimoniare sul caso di Jeffrey Epstein (il finanziere pedofilo morto in carcere nel 2019) ed è il primo passo verso una possibile incriminazione penale da parte dal Dipartimento di Giustizia: il reato comporta una multa fino a centomila dollari e nei casi più gravi può prevedere anche una condanna fino a un anno di reclusione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Il caso Epstein si aggiunge di nuovi dettagli, e nuovi guai per Trump
Un mese dopo la data fissata dal Congresso, gli Epstein Files non sono ancora stati diffusi x.com
"GOLDFINGER"!! Donald Trump ha mostrato il dito medio e ha mandato a quel paese un operaio della Ford che lo ha chiamato «protettore di pedofili» in relazione agli Epstein Files. È successo ieri, martedì 13 gennaio, durante una visita del presidente degli - facebook.com facebook
