bill e hillary clinton accettano di testimoniare al congresso sul caso epstein

Bill e Hillary Clinton sono pronti a parlare davanti al Congresso sul caso Epstein. La notizia arriva dopo settimane di speculazioni, con i due che hanno confermato la loro disponibilità a testimoniare. La commissione d’inchiesta vuole chiarire alcuni dettagli sui rapporti tra l’ex presidente e l’imprenditore finito al centro di uno scandalo internazionale. La loro audizione potrebbe rivelare nuovi aspetti di questa intricata vicenda.

Bill e Hillary Clinton hanno accettato di testimoniare davanti a una commissione d’inchiesta parlamentare sul caso Epstein, ha annunciato il 2 febbraio il portavoce dell’ex presidente democratico. Il 21 febbraio la commissione aveva avviato un procedimento contro i coniugi, che in un primo momento avevano rifiutato di testimoniare, per oltraggio al congresso. “L’ex presidente e l’ex segretaria di stato saranno presenti. Non vedono l’ora di creare un precedente che valga per tutti”, ha dichiarato Angel Urena sul social network X. Nei prossimi giorni era prevista una votazione alla camera dei rappresentanti in seduta plenaria per decidere se portare avanti le accuse di oltraggio al congresso contro i coniugi Clinton. 🔗 Leggi su Internazionale.it

Dopo mesi di incertezze, Bill e Hillary Clinton hanno deciso di parlare nell'inchiesta del Congresso su Jeffrey Epstein.

