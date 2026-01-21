Anche i POOH in concerto alla Reggia di Caserta la leggendaria band celebra 60 anni di carriera | biglietti in vendita dal 21 gennaio

I POOH tornano in concerto alla Reggia di Caserta per festeggiare i loro 60 anni di carriera. L’evento, previsto per quest’anno, rappresenta un’importante occasione per ascoltare dal vivo le loro più celebri canzoni. I biglietti saranno disponibili a partire dal 21 gennaio, offrendo agli appassionati l’opportunità di vivere un momento speciale dedicato a una band che ha segnato la musica italiana nel corso di sei decenni.

Il sessantesimo anniversario dei POOH si conferma uno degli eventi musicali più attesi e celebrati di sempre. Una band che continua a scrivere la storia e un successo che non conosce pause. Dopo l’annuncio del grande ritorno live nei palasport italiani e due eventi all’Arena di Verona, il racconto dei POOH si arricchisce di un nuovo e importante capitolo. Arriva “POOH 60 – LA NOSTRA STORIA – ESTATE”, il tour estivo che porterà la grande celebrazione dei 60 anni di carriera della band anche nelle più suggestive location all’aperto, a partire da luglio e fino a settembre. Un nuovo capitolo di un viaggio straordinario che continua a emozionare e a rinnovarsi, trasformando ogni concerto in un evento unico e irripetibile. 🔗 Leggi su Parlami.eu

I Pooh in concerto alla Reggia di Caserta per celebrare 60 anni di carriera

Al Lucca Summer Festival arrivano i Pooh. Un concerto per festeggiare i 60 anni di carriera

