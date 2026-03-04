fiamme nella lavanderia della rsa a fuoco un carrello per indumenti

Fiamme nella lavanderia della Rsa "Madre Teresa di Calcutta": attimi di paura e l’incubo della tragedia del 94. Ieri, poco dopo mezzogiorno, a Motta Visconti, un principio d’incendio ha interessato la lavanderia della Rsa Madre Teresa di Calcutta. Per alcuni minuti, in paese, il pensiero è tornato alla tragedia del 14 luglio 1994, quando l’esplosione causata da una fuga di gas provocò il crollo della casa di riposo, causando 27 vittime tra ospiti e operatori. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del fuoco del distaccamento di Abbiategrasso, supportati da altre squadre arrivate da Milano e Inveruno. A prendere fuoco è stato un carrello per il trasporto degli indumenti, all’interno della lavanderia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Incendio nella lavanderia, va a fuoco un'asciugatrice: giovane incinta rimane intossicataAttimi di paura, lunedì sera, in via XXV Aprile, a Ferrara, quando un’asciugatrice di una lavanderia a gettoni è andata a fuoco, ferendo una ragazza.

Incendio nella casa delle mamme detenute con figli piccoli: le fiamme nel locale lavanderiaMilano – Incendio nel locale lavanderia dell'Icam, l'Istituto a custodia attenuata che ospita mamme detenute con i loro figli fino a 10 anni, in via...

Dopo il rogo all’Icam. Trasferite mamme e figli. Indagini nella lavanderiaDieci donne e 9 bimbi a San Vittore e a Bollate. Giungi: Mancano comunità. Accertamenti dei pompieri sull’eventuale presenza di sostanze acceleranti. msn.com

Incendio nella casa delle mamme detenute con figli piccoli: le fiamme nel locale lavanderiaVigili del fuoco al lavoro in via Macedonio Melloni dove ha sede l’Icam. Al momento non risultano feriti o intossicati ... msn.com

