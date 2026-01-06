Incendio nella lavanderia va a fuoco un' asciugatrice | giovane incinta rimane intossicata

Lunedì sera a Ferrara, in via XXV Aprile, si è verificato un incendio in una lavanderia a gettoni, coinvolgendo un’asciugatrice. L’incendio ha causato l’intossicazione di una giovane donna incinta presente nel locale. L’intervento dei vigili del fuoco ha permesso di contenere i danni e di prestare soccorso alla vittima. La situazione è sotto controllo, e le cause dell’incendio sono in fase di accertamento.

Attimi di paura, lunedì sera, in via XXV Aprile, a Ferrara, quando un'asciugatrice di una lavanderia a gettoni è andata a fuoco, ferendo una ragazza. Secondo quanto si apprende, intorno alle 20, il macchinario avrebbe accusato un malfunzionamento: dallo stesso si sarebbe sprigionato un principio.

