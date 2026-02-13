Tumore della cervice uterina | l’Asl potenzia gli screening

Tempo di lettura: 2 minuti Esami più accurati e affidabili nella prevenzione del tumore del collo dell'utero per individuare precocemente le patologie e migliorare i percorsi di cura. L' Asl di Avellino offre lo screening della cervice uterina attraverso l' HPV DNA test, raccomandato come screening primario dai 30 ai 64 anni per individuare precocemente le patologie e migliorare i percorsi di cura. L'Azienda investe in prevenzione attraverso l'offerta gratuita presso i consultori presenti sul territorio dell' HPV DNA test a tutte le donne nella fascia di età 30-64 anni e il Pap test nella fascia 25-29 anni con metodica Thin prep.