Akustika Trio in concerto | Non solo jazz a Negrar

Venerdì 6 marzo alle 21, nel comune di Negrar, si terrà un concerto con Akustika Trio, un gruppo che propone un repertorio che va oltre il jazz. L’evento prevede un’esibizione dal vivo con musicisti che mescolano diversi generi e sonorità, offrendo al pubblico un’esperienza musicale varia e coinvolgente. La serata si svolge in un contesto dedicato alla musica e alle contaminazioni sonore.

Una serata all'insegna della musica dal vivo e delle contaminazioni sonore è in programma venerdì 6 marzo alle ore 21.15 presso Stone Rose, in via Quintarelli 2, a Negrar, in provincia di Verona. Protagonista della serata sarà l'AkustiKa Trio, formazione composta da tre musicisti di grande esperienza: Monia Santoni alla voce, Franco Dal Mas alla fisarmonica e Marco Riolfi alla chitarra. Il concerto, dal titolo "Non solo jazz", promette un viaggio musicale che va oltre i confini del jazz tradizionale, esplorando sonorità diverse e suggestive.