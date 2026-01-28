Trenitalia circolazione ferroviaria sospesa tra le stazioni di Latina e Formia-Garta

Trenitalia ha annunciato che tra le stazioni di Latina e Formia-Gaeta ci saranno sospensioni del traffico ferroviario a partire dalle 23:20 del 30 gennaio fino alle 3:00 del 2 febbraio. La sospensione si rende necessaria per lavori di potenziamento sulla linea che collega Roma a Napoli passando per Formia. Durante questo periodo, i treni non circoleranno tra queste due stazioni, causando probabilmente disagi ai pendolari e ai viaggiatori.

Roma, 28 gennaio 2026 – Dalle ore 23:20 del 30 gennaio alle ore 03:00 del 2 febbraio 2026 per lavori di potenziamento infrastrutturale sulla linea Roma – Napoli via Formia, la circolazione ferroviaria sarà sospesa fra le stazioni di Latina e Formia-Gaeta. I treni regionali delle linee Roma Termini – Napoli centrale (Via Formia), Roma Termini – Latina, Roma Termini – Formia- Gaeta, Roma Termini – Minturno – Scauri, Roma Termini – Sessa Aurunca, Roma Termini – Villa Literno, Roma termini –Frosinone, Roma Termini – Cassino, Roma Termini – Caserta, Roma Termini – Benevento e Roma Termini – Civitavecchia subiscono modifiche d’orario, cancellazioni totali o parziali e variazioni.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

