Barbara Tabita spiega perché ha smesso di fare l'attrice | La malattia mi ha portata a voler smettere di vivere

Barbara Tabita si racconta a Verissimo e spiega perché, a un certo punto della sua vita, ha deciso di allontanarsi dal lavoro di attrice. Una scelta arrivata dopo anni segnati da una malattia che l’ha messa a dura prova: "Ho avuto brutti pensieri". 🔗 Leggi su Fanpage.it

