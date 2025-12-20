Barbara Tabita spiega perché ha smesso di fare l'attrice | La malattia mi ha portata a voler smettere di vivere
Barbara Tabita si racconta a Verissimo e spiega perché, a un certo punto della sua vita, ha deciso di allontanarsi dal lavoro di attrice. Una scelta arrivata dopo anni segnati da una malattia che l’ha messa a dura prova: "Ho avuto brutti pensieri". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Barbara Tabita spiega perché ha smesso di fare l'attrice: "La malattia mi ha portata a voler smettere di vivere"
