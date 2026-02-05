Ferrero ha deciso di smettere di seguire Alcaraz sui social, pochi giorni dopo la finale degli Australian Open. La mossa arriva come una reazione evidente alla sconfitta e al risentimento nei confronti del giovane spagnolo. Non si tratta di un gesto casuale, ma di una scelta che fa discutere tra gli appassionati di tennis. Ferrero, che aveva sempre mantenuto un certo riserbo, ha scelto di allontanarsi pubblicamente da Alcaraz, lasciando intendere qualche maretta tra i due. Ora il mondo del tennis si chiede cosa ci sia dietro questa decisione e

Oggigiorno un “unfollow” è come un comunicato-stampa. Se smetti di seguire qualcuno sui social sarai “riletto” a posteriori in mille modi. E così è per Juan Carlos Ferrero. L’ex coach di Alcaraz, mollato da poco, ha evidentemente rosicato dopo gli Australian Open. Alcaraz ha vinto il torneo senza di lui e non l’ha nemmeno ringraziato. E dio solo sa quante persone vengono incluse nei ringraziamenti di un tennista che vince un torneo. E così Ferrero ha smesso di seguire Alcaraz sui social media. Ovviamente la cosa è stata notata, tipo da As. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Ferrero ha rosicato, e dopo gli Australian Open ha smesso di seguire Alcaraz sui social

Tennis: Ferrero 'allenare Sinner? È un'opzione che valuterei'Un momento difficile, così Juan Carlos Ferrero ha descritto - con piena sincerità - il suo stato d'animo dopo la separazione dal suo pupillo, Carlos Alcaraz, con cui ha lavorato da allenatore per ... ansa.it

