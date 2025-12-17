Via Paladini vandalizzato quadro elettrico che alimenta 245 punti luce | resta al buio quasi tutto il Cep

Un atto di vandalismo ha danneggiato il quadro elettrico che alimenta 245 punti luce nel quartiere Cep, lasciando al buio gran parte dell'area tra via Filippo Paladini, via Besio e via Zumbo. L'incidente ha causato disagi alla sicurezza e alla viabilità, evidenziando ancora una volta la vulnerabilità delle infrastrutture pubbliche.

Un atto di vandalismo spegne gli impianti di illuminazione di una vasta zona del quartiere Cep, compresa tra via Filippo Paladini, via Besio e via Zumbo. Il quadro elettrico, che alimenta i punti luce e che si trova in via Paladini, è stato distrutto da ignoti martedì sera (16 dicembre). La. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Leggi anche: Tragedia a Paupisi, il quadro clinico di Antonia resta complesso Leggi anche: Atalanta, per le nazionali partono in 9. Kossounou resta, CdK va: il quadro completo Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Ecco la sinistra “vicina al popolo”. A Torino il segretario dei Radicali, Filippo Blengino, arrestato perché spacciava in piazza Foroni. Questi sarebbero i paladini della legalità, della giustizia sociale, dei “diritti” Altro che classe operaia: qui l’unica “battaglia” che - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.