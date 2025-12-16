Ciro Ferrara analizza la lotta per lo scudetto, sottolineando la superiorità dell’Inter rispetto al Napoli. Tuttavia, mette in evidenza come il campionato sia ancora aperto e imprevedibile, lasciando spazio a sorprese e colpi di scena. Le sue parole riflettono le dinamiche attuali e le aspettative delle squadre coinvolte nella corsa al titolo.

Internews24.com - Ferrara parla della corsa al tricolore: «Inter più forte del Napoli, ma il campionato…»

Inter News 24 Ciro Ferrara ha parlato della corsa scudetto, dicendo chiaramente che l’Inter è più forte del Napoli. Ma il campionato per lui.. L’ex difensore e ora commentatore Ciro Ferrara ha parlato ai microfoni di Dazn della corsa scudetto, soffermandosi sull’Inter, a sua detta più forte del Napoli campione in carica. Vediamo insieme le sue dichiarazioni. LEGGI ANCHE: Capello sulla lotta scudetto: «L’Inter è la favorita, vi spiego il perché» SULL’INTER – « Per me non è una sorpresa vederla lì. Almeno, anche a inizio anno questa era la mia sensazione: il Napoli ha lo Scudetto col petto ma come rosa l’Inter è ancora superiore » CAMPIONATO SUPER EQUILIBRATO – «Siamo comunque nell’ordine di uno-due punti dentro un campionato equilibrato come mai lo è stato negli ultimi anni. Internews24.com

