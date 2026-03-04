Fermato in stazione con una bici elettrica | denunciato 50enne

Un uomo di 50 anni senza fissa dimora è stato fermato dai carabinieri presso la stazione di Neviano degli Arduini mentre era in possesso di una bicicletta elettrica. I militari hanno denunciato il soggetto alla Procura di Parma con l’accusa di ricettazione. L’uomo ha precedenti penali e non ha fornito una residenza stabile.

I Carabinieri della Stazione di Neviano degli Arduini, insieme ai militari dell'Esercito Italiano, hanno sorpreso il 50enne L'intervento è avvenuto intorno alle 13:00 di alcuni giorni fa, durante un servizio di pattugliamento finalizzato al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, nell'ambito dell'operazione "Strade Sicure". Una pattuglia congiunta, composta dai Carabinieri di Neviano e dai militari del 2° Reggimento Genio Pontieri dell'Esercito Italiano, è intervenuta rapidamente, a seguito della segnalazione di alcuni passanti, presso l'area di parcheggio delle biciclette della stazione, dove era in corso un'animata discussione.