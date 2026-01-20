Trovato con arnesi da scasso e una bici elettrica sospetta si cerca il proprietario denunciato un uomo

Durante un controllo di routine, i carabinieri di Pescara hanno denunciato un uomo di 35 anni, italiano, trovato in possesso di arnesi da scasso e di una bicicletta elettrica sospetta, per la quale si cerca il proprietario. L'uomo è stato accusato di ricettazione e possesso di strumenti alterati. La vicenda prosegue con le indagini per chiarire eventuali collegamenti con attività illecite.

Nel corso di un controllo di routine eseguito dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Pescara un uomo di 35 anni, italiano, è stato denunciato per i reati di ricettazione e possesso di chiavi alterate e grimaldelli.Nella mattinata di sabato 17 gennaio, al termine.🔗 Leggi su Ilpescara.it Leggi anche: Telese, denunciato un giovane trovato con coltello e arnesi da scasso A spasso con arnesi da scasso, denunciato 40enneA Carinaro, i Carabinieri della stazione di Gricignano di Aversa hanno deferito un uomo di 40 anni per possesso ingiustificato di strumenti da scasso. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Potenza, possibile furto in provincia: trovati con arnesi da scasso! L'intervento dei Carabinieri; Fermati in un'auto con passamontagna, arnesi e scacciacani. Due romeni fermati; Lagonegro, in auto con arnesi per lo scasso: denunciati tre napoletani in trasferta; Lagonegro, carabinieri intercettano gruppo di pregiudicati con arnesi da scasso. Trovato con arnesi da scasso e una bici elettrica sospetta (si cerca il proprietario), denunciato un uomo - Nei guai un italiano di 35 anni fermato a Pescara dai carabinieri e ritenuto responsabile di ricettazione e possesso di chiavi alterate e grimaldelli ... ilpescara.it Aprilia, trovato in un cantiere con arnesi da scasso: denunciato un 43enne - Nel corso della notte appena trascorsa, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale di Aprilia hanno denunciato in stato di libertà un uomo di 43 anni, residente in città e già ... latinaoggi.eu Aprilia, controlli notturni: uomo trovato in un cantiere con arnesi da scasso, scatta la denuncia https://www.latinaquotidiano.it/aprilia-controlli-notturni-uomo-trovato/ #Aprilia #Carabinieri #Cronaca #Sicurezza #Latina #ControlliTe - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.