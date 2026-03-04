Fermato dai carabinieri mentre picchia la ex in strada a Cantù | è accusato di violenze e sequestro di persona

Nel pomeriggio del 3 marzo a Cantù, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 24 anni di origine tunisina, accusato di aver aggredito la ex in strada. Durante l’intervento, l’uomo è stato fermato mentre picchiava la donna e si trovava coinvolto in un episodio di sequestro di persona e violenze. Le forze dell’ordine sono intervenute prontamente sul luogo.

La giovane donna ha chiesto aiuto ai passanti. I militari hanno bloccato il suo aguzzino mentre stava infierendo su di lei Aggressione in pieno giorno a Cantù. Nel pomeriggio del 3 marzo i carabinieri della stazione cittadina hanno arrestato un 24enne di origine tunisina con le accuse di maltrattamenti in famiglia, sequestro di persona e lesioni personali. L’intervento è scattato dopo che una giovane donna italiana di 25 anni, di origine marocchina, ha chiesto aiuto mentre si trovava in strada, temendo per la propria incolumità. Una pattuglia dei carabinieri impegnata nel controllo del territorio è intervenuta immediatamente, riuscendo a individuare la donna mentre veniva aggredita fisicamente dall’uomo. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Leggi anche: Picchia e minaccia di morte la moglie: fermato dai carabinieri

Picchia la moglie, le urla della donna sentite dai carabinieri in strada: 46enne arrestato ai Quartieri SpagnoliI carabinieri, durante le indagini, hanno poi accertato che le violenze, sia fisiche che psicologiche, andavano avanti dal 2023.

Contenuti e approfondimenti su Fermato dai carabinieri mentre picchia....

Temi più discussi: Auto in fuga dai carabinieri sperona e uccide una donna, arrestato giovane a Modena: non ha la patente; Fermato a bordo di un’auto a noleggio con 14 dosi di cocaina: arrestato 21enne; Fermato a bordo di un’auto a noleggio, 29enne arrestato dai Carabinieri della compagnia di Quartu S.E. con quattro diverse tipologie di droga e oltre mille euro in contanti. – CronacaOnline; Spaccio a Miramare, pusher fermato mentre vende cocaina.

Ubriaco, salta l'alt. Denunciato dai CarabinieriNessuna grave conseguenza fisica per il guidatore che però è stato sottoposto all'alcooltest, a cui è risultato positivo con un tasso di 1,83 g/l (il limite è 0,5 g/l). Oltre al ritiro della patente l ... rainews.it

Auto in fuga dai carabinieri sperona e uccide una donna, arrestato giovane a Modena: non ha la patenteIl ventenne è accusato di omicidio stradale aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e omissione di soccorso ... bologna.repubblica.it

#Napoli - Quartieri Spagnoli, fermato con droga e contanti: arrestato 23enne #Cronaca #QuartieriSpagnoli #Droga #Spaccio #PoliziaDiStato #SquadraMobile #Campania #Controlli #NanoTV facebook

A Firenze un corteo di Cgil, Anpi e Arci è stato fermato da Leila Farahbakhsh, iraniana esule, che ha ricordato il silenzio su regime, repressione, oltre 40.000 morti e 53.000 arresti, e la violenza contro le donne. I diritti umani non si scelgono. Sempre dalla parte x.com