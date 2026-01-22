Picchia la moglie le urla della donna sentite dai carabinieri in strada | 46enne arrestato ai Quartieri Spagnoli

Un uomo di 46 anni è stato arrestato ai Quartieri Spagnoli per aver aggredito la moglie, con urla udite dai carabinieri in strada. Le indagini hanno confermato che le violenze, sia fisiche che psicologiche, perduravano dal 2023. L’episodio evidenzia la presenza di un grave quadro di maltrattamenti domestici, sottolineando l’importanza di interventi tempestivi e mirati per tutelare le vittime.

I carabinieri, durante le indagini, hanno poi accertato che le violenze, sia fisiche che psicologiche, andavano avanti dal 2023.🔗 Leggi su Fanpage.it

