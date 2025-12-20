Picchia e minaccia di morte la moglie | fermato dai carabinieri
E' stato arrestato dai carabinieri dopo aver picchiato la moglie. E' accaduto la notte scorsa a Roccamonfina. Un uomo di 40 anni, per futili motivi, ha minacciato di morte la moglie convivente di 38 anni e, in un momento di furia, l’ha aggredita con schiaffi e pugni al volto, provocandole lesioni. 🔗 Leggi su Casertanews.it
