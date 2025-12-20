E' stato arrestato dai carabinieri dopo aver picchiato la moglie. E' accaduto la notte scorsa a Roccamonfina. Un uomo di 40 anni, per futili motivi, ha minacciato di morte la moglie convivente di 38 anni e, in un momento di furia, l’ha aggredita con schiaffi e pugni al volto, provocandole lesioni. 🔗 Leggi su Casertanews.it

© Casertanews.it - Picchia e minaccia di morte la moglie: fermato dai carabinieri

Leggi anche: Picchia e minaccia di morte la moglie, arrestato

Leggi anche: Uomo picchia la moglie in strada: fermato dai passanti

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Picchia la moglie e la minaccia di morte: condannato a 2 anni e 8 mesi per maltrattamenti ad Adria; Picchia e minaccia di morte la moglie, 50enne finisce in carcere; ROVIGO | Picchia e minaccia di morte la moglie, condannato a 2 anni e 8 mesi; Picchia e minaccia la moglie: 35enne arrestato nel Tarantino.

Roccamonfina, picchia e minaccia la moglie: arrestato 40enne - Ha minacciato di morte la moglie, aggredendola con schiaffi e pugni al volto. msn.com