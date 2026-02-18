Bololgna 4 etti di droga e 28mila euro in contanti scoperti in zona Murri | 3 spacciatori arrestati

A Bologna, in zona Murri, la polizia ha trovato 4 etti di droga e 28mila euro nascosti durante un'operazione di controllo. Gli agenti hanno anche sequestrato diversi monopattini e biciclette senza documenti, probabilmente usati per il trasporto. Tre uomini sono stati arrestati sul posto, accusati di spaccio e possesso illecito di denaro. La scoperta si è verificata durante un'operazione mirata a contrastare il mercato della droga nel quartiere. Le indagini proseguono per chiarire l’origine del denaro e degli altri mezzi sequestrati.

Bologna, 18 febbraio 2026 – Quattro etti e mezzo di droga, 28mila euro in contanti, oltre a diversi monopattini e bici di provenienza ignota. Indagini serrate . Sono stati sequestrati dai poliziotti della Squadra Mobile. Che, a seguito di un'attività di indagine in zona Murri, hanno anche arrestato tre persone. Gli agenti, a seguito di segnalazioni di un'intensa attività di spaccio in via Albini all'angolo via Mezzofanti, durante un servizio di osservazione hanno notato un tunisino di 34 anni, risultato irregolare sul territorio italiano che, dopo essere salito a bordo di un'auto, ha ceduto una dose di eroina a un cliente.