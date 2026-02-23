Ferentino Raccontare il Quirinale - incontro con la giornalista del TG3 Rita Cavallo

Rita Cavallo, giornalista del TG3, affronta il tema del Quirinale in un incontro organizzato dal Rotary Club di Frosinone. La causa è la volontà di approfondire la storia e il ruolo di questa istituzione, attirando un pubblico curioso di conoscere meglio le sue funzioni. Il dibattito si svolgerà venerdì 27 febbraio alle 19, in una sala cittadina, con la partecipazione di appassionati e cittadini interessati. L’evento rappresenta un’occasione per scoprire dettagli meno noti sulla residenza presidenziale.

Il Rotary Club di Frosinone promuove un incontro di grande interesse che si terrà venerdì 27 febbraio, alle 19.30, presso l'Hotel Bassetto a Ferentino. Ospite della serata sarà Rita Cavallo, quirinalista del TG3, tra le più autorevoli firme del panorama giornalistico italiano. Dopo una breve introduzione, la relatrice dialogherà con il pubblico attraverso un confronto diretto sui temi di maggiore interesse civico. L'iniziativa del Rotary Club di Frosinone, da sempre impegnato nella promozione della cultura, si inserisce nell'ambito di incontri e conferenze organizzati per l'anno rotariano 20252026.