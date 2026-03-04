Domenico Tedesco ricoverato in ospedale per una grave infezione | come sta l'allenatore del Fenerbahce

L'allenatore del Fenerbahce è stato ricoverato in ospedale a causa di un'infezione grave. Per la prossima partita, la squadra dovrà fare a meno di lui in panchina. Attualmente, l'allenatore sta ricevendo cure e si trova in fase di recupero. La squadra si prepara senza la sua presenza sul campo.

Il Fenerbahce deve fare a meno di Tedesco in panchina per la prossima partita: l'allenatore è in ospedale a causa di un'infezione ed è già in via di guarigione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Corona ricoverato per una "grave infezione" e dimesso. Dove lo aspettano lunedì...Un ricovero misterioso in cardiologia per una "grave infezione", le foto con gli elettrodi sul petto, l'espressione sofferente.

Fabrizio Corona ricoverato per una “grave infezione”: dimesso dopo tre giorni, lunedì atteso a FuorigrottaAscolti TV di sabato 14 febbraio 2026: The Voice Kids vince in Prime Time, C’è Posta per Te tallona, boom Olimpiadi su Rai2 Perché si chiamano giorni...

Altri aggiornamenti su Domenico Tedesco.

Domenico Tedesco è il nuovo CT del Belgio, da Rossano Calabro alla panchina dei Diavoli RossiDomenico Tedesco è il nuovo commissario tecnico del Belgio. Dopo aver sbrigato le faccende burocratiche con il Lipsia, visto che l'allenatore italo-tedesco è ancora legato contrattualmente al club ... fanpage.it

Tedesco: Ero ingegnere alla Mercedes, ora sono al posto di Mou. E da bimbo in Calabria giocavo con BerardiDomenico Tedesco e l’Italia si guardano da lontano senza parlarsi. L’allenatore del Fenerbahçe è una parte del paradosso degli allenatori, quello strano incrocio per cui Italiano è nato in Germania e ... gazzetta.it