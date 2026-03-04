Federica Brignone, campionessa olimpica di sci, ha deciso di investire nel settore della ristorazione diventando socia della catena di ristoranti Miscusi. Dopo aver vinto numerosi titoli, l’atleta si è impegnata in una nuova avventura imprenditoriale nel mondo della pasta. Questa scelta segna un cambiamento rispetto alla sua carriera sportiva, con l’intenzione di ampliare il proprio percorso professionale.

La campionessa olimpica Federica Brignone sveste la tuta da sci per indossare i panni dell'imprenditrice. La fuoriclasse ha deciso di investire nella catena di ristoranti di pasta fresca Miscusi, diventandone anche socia oltre che testimonial e sport ambassador. La stessa atleta ha spiegato di aver scelto l'azienda fondata nel 2017 da Alberto Cartasegna e Filippo Mottolese perché ne condivide filosofia e valori. In particolare l'attenzione alla qualità degli ingredienti, alla sostenibilità e alla salute della filiera della pasta italiana. La scelta di Brignone di investire nel food Dal punto di vista personale e della comunicazione, Federica Brignone si è sempre definita attenta al settore dell'alimentazione. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Federica Brignone investe nel mondo della pasta e diventa socia della catena Miscusi

Federica Brignone: il ritorno per riscrivere la storia della Coppa del MondoNel contesto dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, la performance di Federica Brignone ha segnato una pagina memorabile: due ori...

Sofia Goggia e Federica Brignone: le regine italiane della Coppa del Mondo di sci alpinoLa vittoria nel superG di Soldeu rappresenta un traguardo fondamentale nella carriera di Sofia Goggia, consolidando ulteriormente il suo status tra...

Approfondimenti e contenuti su Federica Brignone.

Temi più discussi: Resilienza e vittoria: la storia di successo lunga 16 anni tra Federica Brignone e Banca Generali; Federica Brignone socia e ambassador dei ristoranti Miscusi; Olimpiadi e biglietti, il vero boom l'ha fatto Milano: Ma il pil del Veneto guadagna 840 milioni; Non solo Brignone, dopo un ‘crack’ si torna a vincere grazie al fisioterapista sportivo.

Federica Brignone investe in Miscusi, la pasta è energiaLa campionessa olimpica di sci alpino entra nel capitale della foodtech fondata e guidata da Alberto Cartasegna ... startupbusiness.it

Federica Brignone entra nel mondo del food: sarà socia di MiscusiLa campionessa valdostana investe nella pasta: Alla base dell’operazione il legame tra sport e alimentazione ... repubblica.it

Si è conclusa a Soldeu la breve ma incredibile stagione agonistica di Federica #Brignone. La bicampionessa olimpica di supergigante e gigante a #MilanoCortina2026, ha deciso di non prendere parte né alle prossime tappe di Coppa del mondo in progr facebook

Federica Brignone arriva al JMedical tra gli applausi dei presenti #Tuttosport #Brignone #JMedical x.com