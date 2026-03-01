Sofia Goggia e Federica Brignone | le regine italiane della Coppa del Mondo di sci alpino

Sofia Goggia e Federica Brignone sono le atlete italiane che si sono distinte nella Coppa del Mondo di sci alpino. Goggia ha ottenuto una vittoria nel superG di Soldeu, un risultato che rafforza la sua posizione tra le migliori in questa disciplina. Brignone, invece, ha raccolto punti importanti durante la stagione, contribuendo alla presenza italiana nelle classifiche di rilievo.

La vittoria nel superG di Soldeu rappresenta un traguardo fondamentale nella carriera di Sofia Goggia, consolidando ulteriormente il suo status tra le interpreti più vincenti dello sci alpino internazionale. Le sue prestazioni, caratterizzate da una costanza di rendimento e da un talento innato, continuano a impressionare, confermando la sua leadership nel circuito di Coppa del Mondo. La competizione sugli esiti della stagione agonistica si mantiene apertissima, con sfide che si infuocano tra le migliori atlete del panorama mondiale. Il successo ottenuto in Andorra si inserisce in un quadro più ampio di vittorie già collezionate durante l’anno, tra cui spicca il trionfo nel superG di Val d’Isère prima di Natale. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Sofia Goggia e Federica Brignone: le regine italiane della Coppa del Mondo di sci alpino Sci alpino, vittoria numero 27 in Coppa del Mondo per Sofia Goggia. Brignone è a quota 37Sofia Goggia centra il successo nel superG di Val d’Isere e conquista la vittoria numero 27 in Coppa del Mondo, puntellando il secondo posto nella... LIVE Sci alpino, superG Soldeu 2026 in DIRETTA: Sofia Goggia in lotta per la Coppa del Mondo, torna BrignoneBuongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale del primo superG femminile in programma a Soldeu (Andorra), valevole per la Coppa del Mondo di sci... Contenuti e approfondimenti su Sofia Goggia. Temi più discussi: Dove vedere il secondo superG di Soldeu con Sofia Goggia e Federica Brignone; Goggia è 3/a nella seconda prova della discesa di Soldeu: Due prove molto solide. Miglior tempo per Ortlieb; Sofia Goggia e il bilancio di Milano Cortina, le parole su Brignone e la rivelazione su Vonn: Ho sentito le sue urla; Sofia Goggia: Alle Olimpiadi ho dato tutto. Le parole su Brignone e il retroscena su Mattarella. Sofia Goggia torna alla vittoria, Laura Pirovano e Federica Brignone giù dal podioLa bergamasca, medaglia di bronzo in discesa libera alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, ha così raggiunto quota 28 trionfi ... sportal.it Sofia Goggia vince il SuperG di Soldeu, Brignone ottavaSOLDEU (ANDORRA) (ITALPRESS) – Sofia Goggia vince il superG di Soldeu, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025/2026. La ... iltempo.it La campionessa azzurra Sofia Goggia ha vinto in 1.25.95 il superG di coppa del mondo a Soldeu (Andorra). A 34 anni è il suo 28mo successo in carriera ed il secondo stagionale. Sul podio con Goggia, la tedesca Emma Aicher in 1.26.19 e la norvegese Li - facebook.com facebook Dopo Sofia Goggia, è Laura Pirovano la miglior azzurra: nel SuperG di Soldeu è quinta, e che gara che ha fatto! #AlpineSkiing #Pirovano #SuperG x.com