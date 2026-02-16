Federica Brignone | il ritorno per riscrivere la storia della Coppa del Mondo
Federica Brignone ha deciso di tornare alle competizioni dopo aver saltato alcune stagioni, spinta dal desiderio di riscrivere la propria storia nella Coppa del Mondo. La sua scelta nasce dalla volontà di rispondere alle critiche e di dimostrare di essere ancora una protagonista nel mondo dello sci alpino. Lo scorso fine settimana, durante una tappa di Coppa del Mondo, si è vista in forma, conquistando punti preziosi e rafforzando la sua determinazione a puntare ai prossimi obiettivi.
Nel contesto dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, la performance di Federica Brignone ha segnato una pagina memorabile: due ori coronano una ripresa che ha convinto gli esperti e gli appassionati. A distanza di mesi dall'infortunio che aveva messo a rischio la continuità della sua carriera, la portabandiera azzurra ha dimostrato immediata efficacia sulle piste, mettendo a segno una doppietta d'oro in due specialità veloci. La Campionessa ha completato la sua rassegna olimpica brillando sia nel super-G sia nel gigante, offrendo una dimostrazione di continuità tecnica e determinazione.
Il ritorno di Federica Brignone, l’azzurra riparte dopo il gravissimo infortunio. Spunta il suo nome in Coppa del mondo: quando sarà in gara
Federica Brignone torna in gara nel circuito di Coppa del Mondo dopo un grave infortunio.
Quando torna Federica Brignone? Ora la Coppa del Mondo per aggiornare il libro dei record!
Federica Brignone tornerà in gara quest’inverno, dopo aver vinto due medaglie d’oro alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 e aver superato un grave infortunio.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Federica Brignone, il terribile infortunio e la riabilitazione, poi il ritorno in pista in Alto Adige: da lì è partita la rincorsa alla medaglia d'oro alle Olimpiadi; Tutta la gioia per Brignone, Vonn: Che incredibile ritorno!. Allegri: Che grande forza - Le reazioni; Federica Brignone nella storia: oro in SuperG a Milano Cortina 2026 dopo 10 mesi di calvario, Goggia out; Federica Brignone immensa, medaglia d’oro nel superG: Non pensavo di poter vincere.
