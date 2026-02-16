Federica Brignone | il ritorno per riscrivere la storia della Coppa del Mondo

Federica Brignone ha deciso di tornare alle competizioni dopo aver saltato alcune stagioni, spinta dal desiderio di riscrivere la propria storia nella Coppa del Mondo. La sua scelta nasce dalla volontà di rispondere alle critiche e di dimostrare di essere ancora una protagonista nel mondo dello sci alpino. Lo scorso fine settimana, durante una tappa di Coppa del Mondo, si è vista in forma, conquistando punti preziosi e rafforzando la sua determinazione a puntare ai prossimi obiettivi.

Nel contesto dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, la performance di Federica Brignone ha segnato una pagina memorabile: due ori coronano una ripresa che ha convinto gli esperti e gli appassionati. A distanza di mesi dall'infortunio che aveva messo a rischio la continuità della sua carriera, la portabandiera azzurra ha dimostrato immediata efficacia sulle piste, mettendo a segno una doppietta d'oro in due specialità veloci. La Campionessa ha completato la sua rassegna olimpica brillando sia nel super-G sia nel gigante, offrendo una dimostrazione di continuità tecnica e determinazione.

