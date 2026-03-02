Immatricolazioni auto | sprint a febbraio 2026 vendite +14%

A febbraio 2026 le immatricolazioni di auto in Italia hanno registrato un aumento del 14%, con un incremento più marcato nelle vetture elettrificate. Le auto ibride continuano a dominare il mercato, mentre le vendite di veicoli elettrici e plug-in mostrano una crescita significativa. I dati indicano un trend positivo per il settore automobilistico nel primo mese dell’anno.

Il mercato automobilistico italiano ha iniziato bene il 2026, vista la crescita delle immatricolazioni pari al 14% di febbraio che segue il +6,2% di gennaio. Sono state 157.334 le targhe nuove consegnate nel mese appena concluso, contro le 137.965 di febbraio 2025. Anche in questo caso, tuttavia, il noleggio a lungo termine ha contribuito in maniera consistente: escludendolo, la crescita si ridimensionerebbe al 9%. Comunque incoraggiante il bilancio del primo bimestre 2026, con 299.373 immatricolazioni che segnano un progresso del 10,2% sulle 271.686 di gennaio-febbraio 2025 (+3,5% rispetto al 2024 e -12,9% rispetto al 2019). Positivo anche l'andamento delle elettriche, ancora parzialmente influenzato dall'ecobonus statale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

