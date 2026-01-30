Brissago Valtravaglia ruba una caldaia per riscaldare la serra dove coltiva piantine di marijuana | pregiudicato col pollice verde finisce in carcere

Un uomo di 45 anni di Brissago Valtravaglia è finito in manette dopo aver rubato una caldaia dalla sua stessa serra. L’uomo, pregiudicato e appassionato di coltivazioni, aveva bisogno di riscaldare le piantine di marijuana che coltivava nel suo appezzamento. La polizia, intervenuta dopo una segnalazione, ha trovato la caldaia ancora collegata alla serra e lo ha arrestato sul posto. Ora dovrà rispondere di furto e detenzione di sostanze illegali.

Brissago Valtravaglia (Varese), 30 gennaio 2026 – Le serre, si sa, hanno bisogno di luce e del giusto calore per far crescere bene ortaggi e piante. Nel pieno dell'inverno quel calore non può che essere assicurato da adeguati sistemi di riscaldamento. E se uno non li possiede, se li procura. Come può. È quanto hanno scoperto i carabinieri di Luino a casa di un pregiudicato 35enne di Brissago. L'indagine . Tutto è scattato al termine di un'indagine scattata dopo la denuncia da parte dell'Amministrazione comunale per il furto di una caldaia da un'abitazione di sua proprietà. Dopo aver raccolto indizi e prove i militari sono andati a colpo sicuro: a commetterlo il 35enne, con numerosi precedenti alle spalle , che stava scontando la detenzione domiciliare per l'espiazione di una pena residua di 7 mesi 7 e 27 giorni di reclusione, a seguito di una condanna per resistenza a pubblico ufficiale commessa a Rancio Valcuvia il 16 dicembre del 2020.

