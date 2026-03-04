C'è un detto in Italia, che ci portiamo dietro dai tempi dei furbetti del quartierino. Il filosofo de noantri al secolo Stefano Ricucci, prima del capitombolo finanziario più rocambolesco dei tempi recenti, ci deliziò con una massima vietata dal woke della sinistra. Ma la censura, come si sa, vale solo per gli altri. Perché quei signori così bacchettoni da prendersela per la parola «culo», in quel famoso epitaffio, fanno proprio come diceva lui, in questo caso gli iraniani con il velo degli altri. E ci troviamo nell'Italia di sempre, dove i progressisti armati di morale e costituzione, pronti al banchetto contro ogni riforma,... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Fare l'iraniano con il velo degli altri

Leggi anche: Costretta a fare sesso e a indossare il velo: arrestato 23enne marocchino a Perugia

Leggi anche: Il deputato iraniano che strappa la foto di Mattarella e di altri leader europei

Iran : le témoignage choc d’une journaliste

Tutti gli aggiornamenti su Fare l'iraniano con il velo degli altri.

Temi più discussi: Tre scenari per capire cosa succede ora tra Usa e Iran; La guerra adesso è diventata preventiva. Cosa può succedere dopo l'Iran?; L'Iran si frammenta solo dall'interno; Perché Trump ha deciso di attaccare adesso l’Iran e cosa può succedere ora.

Fare l'iraniano con il velo degli altriCi troviamo nell'Italia di sempre, dove i progressisti armati di morale e costituzione, pronti al banchetto contro ogni riforma, bercianti al fascismo che ritorna, sono pronti a difendere l'Iran e il ... msn.com

Trump annuncia l'attacco all'Iran e ne spiega i motiviDonald Trump annuncia l'attacco poco dopo l'inizio dei bombardamenti su Teheran. Il presidente lo lancia attraverso il social Truth. Abbiamo iniziato una grande operazione in Iran. L'obiettivo è dife ... tg.la7.it

" Poco importa sapere dove l'altro sbaglia, perché li non possiamo fare molto. É interessante sapere dove sbagliamo noi stessi, perché li si può qualcosa. fare Carl Gustav Jung ll.Giardino degli deglillluminati l:GiardinodegiMuminati Illuminati facebook

Provare a fare canestro in bagher #TuttoUnAltroSport x.com