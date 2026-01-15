Costretta a fare sesso e a indossare il velo | arrestato 23enne marocchino a Perugia

A Perugia, un 23enne marocchino è stato arrestato dopo essere stato segnalato dai vicini per maltrattamenti e violenze. La donna, vittima di costrizioni, è stata costretta a subire abusi, fare sesso e indossare il velo contro la propria volontà. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato alla sua liberazione e all’arresto dell'uomo, evidenziando l’importanza di segnalare situazioni di rischio.

Picchiata e maltrattata, costretta a fare sesso e a indossare il velo. È il dramma vissuto da una donna a Perugia a causa del suo compagno, un 23enne marocchino, ora arrestato a seguito di una segnalazione dei vicini allarmati da una situazione di caos all'esterno di un appartamento. Al loro arrivo, i militari hanno trovato l'uomo che batteva i pugni contro la porta dell'abitazione della compagna e quando si è accorto della loro presenza ha tentato la fuga dalla finestra, trovandosi però al terzo piano. È stato immediatamente fermato e arrestato dai carabinieri e portato in caserma. L'uomo ha manifestato da subito una certa agitazione, che è esplosa anche in un tentativo di autolesionismo.

