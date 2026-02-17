Il deputato iraniano che strappa la foto di Mattarella e di altri leader europei

Il deputato iraniano ha strappato una foto di Mattarella e di altri leader europei durante una seduta parlamentare, per protesta contro le recenti sanzioni imposte dall’Unione Europea. La scena si è svolta davanti a telecamere e ha attirato l’attenzione dei media internazionali, evidenziando la tensione tra Teheran e Bruxelles. Nel frattempo, mentre i funzionari diplomatici si incontrano a Ginevra per discutere il dossier sul nucleare, questo gesto mette in crisi gli sforzi di dialogo tra le parti.

Nicolò Filippucci: “I talent aiutano, ti espongono al grande pubblico. Sanremo a 19 anni? Non me lo aspettavo” Il parlamentare ultraconservatore Mojtaba Zarei ha mostrato e poi platealmente stracciato in aula una fotografia ritraente alcuni leader del vecchio continente. Tra i volti spiccava quello del capo di Stato italiano Mentre la diplomazia tenta di riaprire il delicato dossier sul nucleare a Ginevra, da Teheran giunge un segnale di gelida rottura. In un momento di altissima tensione simbolica, il Parlamento iraniano è diventato teatro di un gesto di aperta sfida verso le istituzioni europee, colpendo direttamente uno dei simboli della politica italiana: il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.🔗 Leggi su Today.it

Deputato iraniano Zarei strappa la foto di Sergio Mattarella e accusa leader e "l'Europa patria del fascismo"Il deputato iraniano Zarei ha strappato una foto di Sergio Mattarella, reagendo alle azioni della leghista Tovaglieri che aveva già distrutto l’immagine dell’ayatollah Khamenei.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.