Fanculo Maga l’ira dell’estrema destra tradita dalle promesse di pace

Un nuovo capitolo si apre con le parole di un gruppo di estremisti di destra che ha rivolto un insulto a una figura chiamata Maga, accusandola di aver tradito le promesse di pace. Nel frattempo, negli Stati Uniti, si registra un aumento delle azioni militari con l’aggressione all’Iran e l’uccisione di un leader di rilievo, eventi che caratterizzano l’ultimo periodo della presidenza di Donald Trump, il presidente che ha ordinato più bombardamenti rispetto ai suoi predecessori.

Con l’aggressione all’Iran, e l’uccisione della guida suprema Ali Khamenei, Donald Trump è diventato il presidente statunitense dell’era moderna che ha sganciato più bombe su più paesi. Secondo Axios, in poco più di un anno Trump ha colpito ben sette nazioni diverse e ha ordinato più attacchi aerei rispetto all’intero mandato di Joe Biden. Come aveva detto durante la scorsa campagna elettorale Tulsi Gabbard, l’attuale direttrice dell’intelligence nazionale, con Trump «le guerre finiscono e non iniziano». A differenza dei democratici e dei neoconservatori, sosteneva la vulgata, Donald The Dove («Donald la colomba») non avrebbe lanciato «guerre infinite» in Medio Oriente con i soldi dei contribuenti: si sarebbe preoccupato soltanto degli statunitensi e del loro benessere. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

