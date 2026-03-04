Famiglia uccisa su via Collatina i fuggitivi erano su auto a noleggio e senza patente

Tre uomini sudamericani sono stati arrestati con l’accusa di omicidio con dolo eventuale dopo aver ucciso una famiglia su via Collatina. I sospettati viaggiavano a bordo di un’auto a noleggio, senza patente e senza documenti di guida italiani. Nessuno di loro aveva i requisiti legali per condurre il veicolo. La polizia ha fermato i tre dopo averli trovati sul luogo dell’incidente.

Viaggiavano senza patente e su un'auto presa a noleggio. Nessuno dei tre sudamericani, ora arrestati per omicidio con dolo eventuale, aveva un documento di guida italiano. Sono questi gli ultimi sviluppi investigativi sul caso della morte di Patrizia Capraro, del marito Giovanni Battista Ardovini e del loro figlio Alessio, uccisi sulla via Collatina dopo uno scontro una Toyota Yaris. Al volante dell'auto, secondo le ricostruzioni, c'era Julian Ramiro Romero, argentino di 24 anni, con precedenti per furto in appartamento e maltrattamenti in famiglia. Con lui due complici. A immortalarli anche una telecamera su un'auto dalla polizia che li tallonava, già da viale Palmiro Togliatti.