Fairphone avverte che l’industria tecnologica ignora la crisi della biodiversità nella produzione degli smartphone

Fairphone segnala che l’industria tecnologica globale concentra la sua attenzione su altri aspetti, trascurando la crisi della biodiversità legata alla produzione degli smartphone. Un rapporto recente evidenzia come molte aziende del settore non considerino gli impatti ambientali legati alla catena di produzione. La questione riguarda principalmente l’uso di risorse naturali e le pratiche sostenibili adottate dai produttori di dispositivi mobili.

un rapporto recente di fairphone segnala che il settore tecnologico globale orienta l’attenzione verso la riduzione delle emissioni di carbonio mentre perdura una minaccia ambientale di rilievo: la perdita di biodiversità legata alla produzione degli smartphone, spesso nascosta all’interno delle filiere di fornitura. l’analisi sottolinea come le attività minerarie e produttive associate all’elettronica di consumo esercitino crescente pressione su ecosistemi in aree ricche di risorse. secondo il rapporto, la biodiversità subisce danni significativi lungo l’intero ciclo di vita di un dispositivo, con una particolare intensità nelle fasi iniziali. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

