Inter News 24 Non manca la concorrenza dalla Premier League. Dopo un triennio trascorso a dispensare calcio e geometrie sui campi della Saudi Pro League, l’avventura di Ruben Neves con la maglia dell’Al-Hilal è giunta al capolinea. Il centrocampista classe 1997, universalmente riconosciuto come uno dei registi più raffinati del panorama internazionale, ha preso una decisione irrevocabile: non firmerà il rinnovo contrattuale. La volontà dell’ex capitano del Wolverhampton è chiara: a 28 anni, nel pieno della maturità agonistica, vuole tornare a calcare i palcoscenici più prestigiosi d’Europa. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calciomercato Inter, occasione dall’Arabia Saudita: nome a sorpresa per il centrocampo!

Leggi anche: Calciomercato Juve, che idea dall’Arabia Saudita: può arrivare in bianconero a condizioni molto vantaggiose! Il nome per la mediana

Leggi anche: Calciomercato Inter, spunta un nome a sorpresa per il centrocampo

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

L’Inter sta già lavorando al grande colpo a zero per il 2026: svelato il nome - La dirigenza dell’Inter è già al lavoro in vista delle prossime sessione di calciomercato. calciomercato.it

Inter-Lazio LIVE 1-0: Lautaro Martinez! Occasione per Zaccagni, Sucic a un passo dal raddoppio - Reduci dalle sofferte vittorie di misura contro Hellas Verona e Kairat Almaty, i nerazzurri si presentano a questa ... calciomercato.com

Davide Currenti - Inter News. . Ultime su Atalanta - Inter & Calciomercato a destra - facebook.com facebook

#Inter #SerieA #ChampionsLeague #Calciomercato Valentin Carboni regista Perché no C’è una domanda che aleggia tra Appiano Gentile e il futuro: e se il vice Calhanoglu fosse già in casa Se avesse diciannove anni, un cognome argentino e un sinistro c x.com