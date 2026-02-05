Hazard sicuro | Inter favorita per lo scudetto ma la Juve è in ripresa Yildiz? I miei figli vanno pazzi Spero di vederlo un giorno al Real Madrid

L’Inter parte con i favori del pronostico per lo scudetto, ma la Juventus non si dà per vinta e sta risalendo la china. Eden Hazard, in visita a Milano, ha commentato le sfide di campionato e ha parlato anche dei suoi figli, che sono impazziti per Yildiz, il giovane attaccante turco della Juventus. Hazard ha detto di sperare di vederlo un giorno al Real Madrid, una possibilità che sogna da tempo.

Hazard sicuro: «Inter favorita per lo scudetto, ma la Juve è in ripresa». Di seguito le dichiarazioni dell’ex fuoriclasse di Chelsea e Real Madrid. Eden Hazard è intervenuto questa mattina alla Gazzetta dello Sport. Di seguito le sue dichiarazioni, tra le altre cose anche su Juve e Yildiz. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO VICINO ALL’ITALIA – «A dire il vero. no. Moratti mi faceva tanti complimenti, però io ho sempre sognato di giocare in Premier League e nel Real Madrid e, fortunatamente, ci sono riuscito. E poi vi svelo un segreto: da bambino tifavo Milan e poche ore fa ho conosciuto Galliani. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Hazard si apre e rivela di aver sognato di giocare nel Milan da bambino, ma nessuna società si è mai fatta avanti.

L’ex stella del Chelsea e del Real Madrid, Eden Hazard, si è lasciato andare in un’intervista sincera.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

