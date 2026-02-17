La Moto gp come la F1 in Australia La gara a Melbourne? C’è chi dice no
Il Gran Premio di MotoGP in Australia si svolge a Melbourne, ma non si terrà nel circuito di Albert Park, dove si corre la Formula 1. La proposta di usare lo stesso impianto delle monoposto ha incontrato molte resistenze tra i piloti e gli organizzatori, che preferiscono un tracciato dedicato. Per ora, il circuito di Phillip Island resta il luogo principale per le gare di motociclismo, grazie alle sue curve veloci e alla vista sul mare.
Roma, 17 febbraio 2026 – Il gran premio d’Australia di Moto gp al Melbourne Park esattamente dove corre la Formula 1? E’ una idea, ma difficilmente praticabile. Gli organizzatori del motomondiale vorrebbero spostare la gara a Melbourne, dove corrono le auto, ma lo stato di Victoria si sta opponendo e avrebbe anche pronto un ciclo di investimenti per migliorare la struttura. L’intenzione è partita da Motogp Sports Entertainment, il nuovo nome di Dorna Sports, ovvero portare anche la Moto gp a Melbourne, laddove corre la Formula 1, sfruttando la scadenza del contratto nel 2026 con il tracciato di Philip Island, ma le autorità locali non sono d’accordo e stanno lavorando per mantenere la gara di moto nello stato di Victoria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: A che ora la gara di F1 su TV8, GP Qatar 2025: programma gara in chiaro
Leggi anche: F1 Gp Qatar, la gara: Piastri davanti a Norris, dietro Verstappen dopo la sosta. Leclerc 9° DirettaLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: L'Italia lancia il Campionato Moto4 all'interno del CIV; MotoGP | Perché Toprak Razgatlioglu va più lento di quanto immaginasse; Vuoi comprare la Ducati MotoGP di Marquez o Bagnaia? Ecco come fare; Bagnaia già fuori dalla Ducati? Lorenzo ha ragione, in MotoGP...
La Moto gp come la F1 in Australia. La gara a Melbourne? C’è chi dice noRoma, 17 febbraio 2026 – Il gran premio d’Australia di Moto gp al Melbourne Park esattamente dove corre la Formula 1? E’ una idea, ma difficilmente praticabile. Gli organizzatori del motomondiale ... sport.quotidiano.net
La F1 come la MotoGP: rivoluziona le monoposto alla ricerca dello spettacoloIn attesa delle nuove moto da 850 cc, la massima serie dell'automobilismo è già in azione con vetture più snelle e corte, ma soprattutto con minore aerodinamica per agevolare i sorpassi e mettere i pi ... gpone.com
MOTOGP - GP AUSTRALIA A MELBOURNE RICHIESTA RESPINTA, LA VOLONTÀ È RESTARE A PHILLIP ISLAND Niente Melbourne per la MotoGP, nonostante l’attuale accordo con il governo di Victoria scadrà alla fine del 2026. La volontà è che la gara r facebook