Il Gran Premio di MotoGP in Australia si svolge a Melbourne, ma non si terrà nel circuito di Albert Park, dove si corre la Formula 1. La proposta di usare lo stesso impianto delle monoposto ha incontrato molte resistenze tra i piloti e gli organizzatori, che preferiscono un tracciato dedicato. Per ora, il circuito di Phillip Island resta il luogo principale per le gare di motociclismo, grazie alle sue curve veloci e alla vista sul mare.

Roma, 17 febbraio 2026 – Il gran premio d’Australia di Moto gp al Melbourne Park esattamente dove corre la Formula 1? E’ una idea, ma difficilmente praticabile. Gli organizzatori del motomondiale vorrebbero spostare la gara a Melbourne, dove corrono le auto, ma lo stato di Victoria si sta opponendo e avrebbe anche pronto un ciclo di investimenti per migliorare la struttura. L’intenzione è partita da Motogp Sports Entertainment, il nuovo nome di Dorna Sports, ovvero portare anche la Moto gp a Melbourne, laddove corre la Formula 1, sfruttando la scadenza del contratto nel 2026 con il tracciato di Philip Island, ma le autorità locali non sono d’accordo e stanno lavorando per mantenere la gara di moto nello stato di Victoria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Moto gp come la F1 in Australia. La gara a Melbourne? C’è chi dice no

