Il Napoli si prepara a sfidare il campo di Marassi, consapevole delle difficoltà. Meret, il portiere titolare, dice di aver già superato momenti simili e si mostra fiducioso. La squadra è in un momento delicato, ma lui assicura di aver raggiunto il massimo. Ora si aspetta solo di dimostrare sul campo tutto quello che ha dentro.

Una sfida decisiva attende Napoli e il portiere titolare illustra, con lucidità, le traiettorie della squadra in un momento cruciale della stagione. L’incontro contro il Genoa, valido per il 24esimo turno di Serie A, è monitorato con attenzione dall’ambiente partenopeo e dai tifosi, che cercano segnali di continuità e determinazione tra le fila azzurre. Si riparte dall’ultima partita e dall’atteggiamento mostrato, puntando a una risposta immediata sul campo. Il numero uno del Napoli sottolinea la necessità di una prestazione mirata a recuperare fiducia e a imporre una mentalità propositiva fin dal fischio d’inizio. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Meret: «A Marassi è sempre difficile, ma ho già superato momenti simili e ò il massimo»

