A Ospedaletto torna Expo Pisa per la sua 25esima edizione

A Ospedaletto si prepara la 25ª edizione di Expo Pisa, in programma dal 20 al 29 marzo 2026. La fiera, promossa da Confesercenti Area Pisa e Monte Pisano con NKE come organizzatore, torna dopo due anni di assenza per offrire uno spazio dedicato alle imprese e alle attività locali. L’evento rappresenta un momento importante per la promozione economica e il networking nella provincia di Pisa.

Pisa, 19 gennaio 2026 - Un ritorno per festeggiare la sua edizione numero 25. Dal 20 al 29 marzo nell’area espositiva di Ospedaletto si riaccendono i riflettori su Expo Pisa, la fiera dei grandi spazi promossa da Confesercenti Area Pisa e Monte Pisano e NKE per la parte organizzativa. Edizione numero 25 che ha il patrocinio di Regione Toscana, Comune di Pisa, Provincia di Pisa e Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest. Una manifestazione tra le più importanti a livello regionale con una superficie complessiva di oltre 9.000 mq espositivi, suddivisi tra 5.000 mq di padiglioni coperti e 4.000 mq di aree esterne, con un parcheggio interno da 20. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - A Ospedaletto torna Expo Pisa per la sua 25esima edizione Ospedaletto è pronta ad accogliere la 25° edizione di Expo PisaOspedaletto si prepara ad accogliere la 25ª edizione di Expo Pisa, che si svolgerà dal 20 al 29 marzo nell’area espositiva locale. 'Expo Pisa' torna nel 2026 a OspedalettoDal 20 al 29 marzo 2026, Ospedaletto ospiterà la 25ª edizione di Expo Pisa, la fiera dedicata agli spazi espositivi promossa da Confesercenti Area Pisa e Monte Pisano, con la collaborazione di NKE. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Argomenti discussi: 'Expo Pisa' torna nel 2026 a Ospedaletto; Expo Pisa festeggia 25 anni: dal 20 al 29 marzo torna la grande fiera a Ospedaletto; Expo Pisa - terredipisa.it; Expo Pisa 2026, una fiera da 25 candeline. Ischia. Torna dall’ospedale e partorisce in casa, stanno bene mamma e figlio Un’avventura particolare quella vissuta da una famiglia ischitana nella serata di ieri. Una ragazza in dolce attesa, in quelli che dovevano essere gli ultimi giorni di gravidanza, si è re - facebook.com facebook In ospedale torna il neuropsichiatra infantile: «Servizi essenziali per le famiglie del territorio» - Il Giunco x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.