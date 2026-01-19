' Expo Pisa' torna nel 2026 a Ospedaletto

Dal 20 al 29 marzo 2026, Ospedaletto ospiterà la 25ª edizione di Expo Pisa, la fiera dedicata agli spazi espositivi promossa da Confesercenti Area Pisa e Monte Pisano, con la collaborazione di NKE. L’evento rappresenta un’occasione per approfondire le novità e le opportunità nel settore degli spazi espositivi, consolidando il ruolo di Expo Pisa come punto di riferimento nel panorama locale.

Annunciata la 25ª edizione della manifestazione, una delle più importanti a livello regionale con una superficie complessiva di oltre 9mila mq Un ritorno per festeggiare la sua edizione numero 25: dal 20 al 29 marzo nell'area espositiva di Ospedaletto si riaccendono i riflettori su Expo Pisa, la fiera dei grandi spazi promossa da Confesercenti Area Pisa e Monte Pisano e NKE per la parte organizzativa. Edizione numero 25 che ha il patrocinio di Regione Toscana, Comune di Pisa, Provincia di Pisa e Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest. Una manifestazione tra le più importanti a livello regionale con una superficie complessiva di oltre 9mila mq espositivi, suddivisi tra 5mila mq di padiglioni coperti e 4mila mq di aree esterne, con un parcheggio interno da 20mila mq a servizio di espositori e visitatori.🔗 Leggi su Pisatoday.it

