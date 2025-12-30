Via Dorso riapre al traffico | completata la prima fase dei lavori ad Avellino

Via Dorso ad Avellino ha riaperto al traffico, segnando il completamento della prima fase dei lavori di rifacimento del manto stradale. La strada, che costeggia la chiesa di San Ciro, è stata riqualificata nelle scorse settimane e torna a essere percorribile. L’intervento mira a migliorare le condizioni della viabilità locale, offrendo un raccordo più sicuro e funzionale per residenti e visitatori.

Avellino - Via Dorso ha riaperto al traffico nella serata di oggi. La strada, che costeggia la chiesa di San Ciro, è tornata percorribile dopo un intervento di rifacimento del manto stradale iniziato nelle scorse settimane. La riapertura riguarda il tratto principale; restano da completare le. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Via Dorso riapre al traffico: completata la prima fase dei lavori ad Avellino Leggi anche: Il cimitero ebraico riapre. Prima fase dei lavori finita. Era inagibile dal 2023 Leggi anche: Sant'Agata sul Santerno, completata la prima fase del nuovo nido “Il Girasole” La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. FOTO/Strade rotte ad Avellino, operai al lavoro in via Dorso - Anche questa mattina via Dorso era chiusa al traffico: il Comune di Avellino sta infatti procedendo ai tanti sospirati lavori di rifacimento dell'asfalto. corriereirpinia.it

Mezzi pesanti al lavoro in via Dorso: anticipati i lavori - Sono iniziati stamane, con carattere di urgenza rispetto ai tempi programmati, i lavori di messa in sicurezza di via Dorso ad Avellino. irpinianews.it

Si apre una voragine in via Dorso: strada chiusa - Una voragine si è aperta in via Dorso ad Avellino, rendendo necessaria la chiusura di un tratto della strada. irpinianews.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.