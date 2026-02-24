Sanremo 2026 la diretta della prima serata | fine prevista all’1.25 Dalla signora Gianna di 105 anni a Tiziano Ferro ecco cosa succederà

Gianna, 105 anni, ha assistito alla prima serata di Sanremo 2026, che durerà fino all’1.25. La manifestazione ha visto anche la partecipazione di Tiziano Ferro, tra gli artisti più attesi. La serata ha coinvolto il pubblico con numeri musicali e interventi sorprendenti. La conduzione ha mantenuto un ritmo serrato, alternando esibizioni e momenti di intrattenimento. La serata si conclude tra applausi e aspettative per le prossime serate.

L’attesa è finita, si alza il sipario. Questa sera, al teatro Ariston, comincia il 76esimo Festival della Canzone Italiana. Carlo Conti, direttore artistico e conduttore, tiene le redini della kermesse per la quinta volta in carriera. Ad esibirsi sono tutti e 30 i big in gara, votati solo dalla giuria della sala stampa, tv e web. L’opening è dedicato a Pippo Baudo, scomparso lo scorso agosto e recordman di conduzioni della manifestazione con 13. Co-conduttori della serata sono Laura Pausini (che avrà questo ruolo per tutta la settimana) e l’attore turco Can Yaman, reduce dal grande successo di “Sandokan” su Rai1. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Sanremo 2026, Tiziano Ferro ospite della prima serataTiziano Ferro sarà uno degli ospiti della prima serata del Festival di Sanremo 2026.

Festival di Sanremo 2026: Tiziano Ferro ospite della prima serataLa prima serata del Festival di Sanremo 2026 si avvicina e tra i superospiti già annunciati c’è Tiziano Ferro.

Mara Maionchi e il ricordo di Ornella Vanoni | Che tempo che fa

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Sanremo 2026, la prima conferenza stampa in diretta con Conti e Pausini e l'irruzione di Fiorello; La Russa a Conti: Mi aspetto che trovi il modo di ripagare Pucci. La premier: Io all’Ariston è FantaSanremo. Sfilano gli artisti; Cosa è successo nel punto stampa del Festival di lunedì 23 febbraio; Settimana speciale per La Volta Buona, in diretta da Sanremo.

Sanremo 2026 in diretta, stasera la prima serata: arrivi del cantanti e ultime newsLeggi su Sky TG24 l'articolo Sanremo 2026 in diretta, stasera la prima serata: arrivi del cantanti e ultime news ... tg24.sky.it

Festival di Sanremo 2026: come seguirlo in diretta tv e streaming, gli orari e tutte le infoRai 1 come sempre trasmetterà la diretta del Festival di Sanremo 2026, con un pre-show (il PrimaFestival) in programma dalle 20:40 e con la conduzione di un trio d'eccezione composto dalle speaker ... cosmopolitan.com

Tiziano Ferro protagonista a Sanremo 2026, ecco dove vive: la villa a Los Angeles - facebook.com facebook

#R101News: #TizianoFerro sul palco dell'Ariston questa sera #ExtraFestival x.com