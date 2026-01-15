Sorry Baby | Eva Victor Lucas Hedges e Naomi Ackie sul film che parla d’amicizia

In questa intervista, approfondiamo il film Sorry, Baby, diretto dalla regista Eva Victor e interpretato da Lucas Hedges e Naomi Ackie. Presentato con successo a Sundance e Cannes e prodotto da Pastel di Barry Jenkins, l’opera affronta il tema dell’amicizia con sensibilità e autenticità. Scopriamo insieme le riflessioni dei protagonisti e i dettagli dietro la realizzazione di un film che invita a riflettere sui legami umani.

La nostra video intervista alla regista e ai protagonisti dell'opera reduce dal successo al Sundance e Cannes, nonché prodotta dalla Pastel di Barry Jenkins. Al cinema. Se il suo nome non ci suonasse ancora familiare dopo il successo con il Waldo Salt Screenwriting Award al Sundance Film Festival o il passaggio alla scorsa edizione di Cannes nella Quinzaine Des Cinéastes, Eva Victor e la sua opera prima Sorry, Baby, sono state ufficialmente benedette dagli elogi di Julia Roberts alla cerimonia di consegna dei Golden Globes dell'11 gennaio scorso. L'attrice candidata per After The Hunt, non ha vinto il premio per la miglior attrice (andato a Jessie Buckley per Hamnet) ma, sul palco per presentare il premio per Miglior Film - Musical o Commedia, ha trovato il . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Sorry, Baby: Eva Victor, Lucas Hedges e Naomi Ackie sul "film che parla d’amicizia" Leggi anche: “Sorry, Baby”: la clip del film di Eva Victor Leggi anche: Con "Sorry, Baby" è nato il talento di Eva Victor Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. “Sorry, Baby”, Eva Victor: “Non racconto la violenza ma la guarigione attraverso i piccoli gesti”; «Sorry, Baby», violenta perdita dell’innocenza; Sorry, Baby: la clip esclusiva del film rivelazione di Eva Victor; Sorry Baby: recensione del film di Eva Victor. Sorry, Baby (2025). Come affrontare la vita e i suoi ostacoli - Recensione, trama e cast di Sorry, Baby (2025), il debutto alla regia di Eva Victor, presentato come film di chiusura al Festival di Cannes ... locchiodelcineasta.com

Eva Victor era già virale, ma con ‘Sorry, Baby’ ha trovato la sua voce - up comedian si ripresenta come sceneggiatrice, regista e protagonista di un nuovo film festival favourite s ... rollingstone.it

Sopravvivere al trauma. Con l’ironia di Sorry, Baby - Non è tra i titoli accreditati per le cinquine degli Oscar 2026, ma l’esordio di Eva Victor è una sorpresa non ignorabile. editorialedomani.it

La Grazia di Paolo Sorrentino e Sorry, Baby di Eva Victor sono da oggi in tutti i cinema italiani. x.com

Da oggi al cinema. Sorry, Baby di Eva Victor (attrice e regista) tratta di molestie sessuali in un college del New England. Ma più che di violenza racconta il modo in cui una persona guarisce… Premiato al Sundance, applaudito a Cannes… facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.