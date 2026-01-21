Ventitreesima giornata basket Eurolega 2025 2026 | Troppo Real Milano crolla a Madrid

Nella ventitreesima giornata di Eurolega 20252026, l’Olimpia Milano subisce una pesante sconfitta in trasferta contro il Real Madrid, che si impone con il punteggio di 106-77. La partita evidenzia le difficoltà della squadra italiana di fronte a un avversario di alto livello, lasciando emergere le sfide della stagione in corso.

Nella ventitreesima giornata basket Eurolega 20252026, l’Olimpia rimedia una sonora sconfitta a Madrid per mano del Real, che si impone nettamente per 106-77. Match senza storia, con gli spagnoli che chiudono il primo tempo avanti di 18, e trascinati da Lyles, autore di 17 punti. VENTITREESIMA GIORNATA BASKET EUROLEGA 20252026: REAL MADRID-OLIMPIA MILANO 106-77 Sconfitta senza attenuanti per Milano, dominata in lungo e in largo dal Real Madrid. Già dopo i primi dieci minuti, gli spagnoli sono avanti di 7 e vanno all’intervallo lungo sul +18. I padroni di casa, che concluderanno la gara con sei giocatori in doppia cifra, approffittano del terzo quarto per scappare via definitivamente. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

Sedicesima giornata basket Eurolega 2025/2026: Milano sa solo vincere, battuto anche il Real MadridNella sedicesima giornata di Eurolega 20252026, Olimpia Milano continua la sua striscia di vittorie, superando anche il quotato Real Madrid con il punteggio di 89-82.

