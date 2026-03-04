La 30ª giornata di EuroLeague prende il via con diverse partite in programma, tra cui Milano contro Barcellona, Real contro Virtus e il derby greco. Le partite saranno trasmesse in diretta su Sky e disponibili in streaming su NOW, offrendo agli appassionati la possibilità di seguire gli incontri in tempo reale. Le sfide si svolgono in diverse sedi europee e coinvolgono alcune delle squadre più note della competizione.

Entra nel vivo la 30ª giornata di EuroLeague, con incontri trasmessi in diretta su Sky e in streaming su NOW. il programma propone Derby, confronti tra squadre di vertice e scontri decisivi per la classifica, offrendo prepartita, highlights e approfondimenti attraverso piattaforme televisive e digitali dedicate. ore 20:30 Milano-Barcellona si disputera` all’Allianz Cloud, con prepartita dalle 20:00. La sfida tra EA7 Emporio Armani Milano e il Barcellona sara` trasmessa su Sky Sport Uno. ore 20:45 Real Madrid-Virtus Bologna si giochera` alla Movistar Arena. La partita rientra nel palinsesto di Sky Sport Basket, offrendo servizio di trasmissione in diretta e aggiornamenti durante la serata. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - EuroLeague: Milano-Barcellona, Real-Virtus e il derby greco in diretta su Sky e NOW

Leggi anche: Euroleague, la Virtus non muore mai: rimonta show contro l'Olimpia Milano. Il Derby d'Italia è bianconero

Leggi anche: Virtus, super notte in Euroleague: Edwards e Smailagic schiantano il Barcellona

Altri aggiornamenti su EuroLeague Milano Barcellona Real....

Temi più discussi: Eurolega, 30^ turno: Milano-Barcellona e R.Madrid-Bologna; Barcellona, Francisco e non solo: anche Luwawu-Cabarrot nel mirino; LIVE Virtus Bologna-Barcellona 85-80, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: orgoglio bianconero, blaugrana al tappeto! 22 punti di Edwards; Eileen Gu: Sono una nerd e non ho paura di rischiare. Ragazze, dovete provarci.

Olimpia Milano-Barcellona, meneghini a caccia dell’impresa in EurolegaLa top-10 e i play-in rischiano di allontanarsi per l’Olimpia Milano, che cercherà l’impresa in casa. Le scarpette rosse si preparano a sfidare il Barça, dopo lo stop per le nazionali. I pronostici di ... gioconews.it

Eurolega, Milano mette paura al Barcellona ma torna a mani vuote: 74-72L’Olimpia gioca a viso aperto nonostante le assenze e comanda a lungo il punteggio, poi Shengelia e Clyburn salgono in cattedra per i catalani. Guduric pasticcia ancora con l’ultimo possesso Milano, ... ilgiorno.it

Barcellona a Milano: per i blaugrana marzo è il mese della svolta. Pascual: "Ogni gara è una finale" x.com

Nuova settimana per Olimpia Milano: oggi cinque biancorossi sono impegnati in Italia-Gran Bretagna. Intanto ad Assago il gruppo rimasto avvia la preparazione per il match di giovedì contro il Barcellona, con focus su Diop e Sestina. facebook