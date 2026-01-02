Euroleague la Virtus non muore mai | rimonta show contro l' Olimpia Milano Il Derby d' Italia è bianconero

La Virtus Segafredo Bologna ha ottenuto una vittoria importante contro l’Olimpia Milano nel match di Eurolega, conclusosi con il punteggio di 97-85. La partita, disputata all’Unipol Arena, ha visto i bianconeri rimontare e conquistare il diciannovesimo successo in questa competizione, rafforzando la propria posizione nel torneo e confermando la tradizione di resilienza e determinazione della squadra.

Eurolega, il Virtus Bologna batte in rimonta l'Olimpia Milano - La Virtus mostra quell’organizzazione, figlia delle solide fondamenta costruite dal coach montenegrino, contro la quale l’Olimpia no ... ilgiornale.it

Che Virtus! Senza centri rimonta da -15 e vince 97-85. Crollo Olimpia - Milano prende il controllo del match e poi si perde, la reazione di Bologna è strepitosa e trascinata da Morgan e Alston Jr. msn.com

