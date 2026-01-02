Euroleague la Virtus non muore mai | rimonta show contro l' Olimpia Milano Il Derby d' Italia è bianconero
La Virtus Segafredo Bologna ha ottenuto una vittoria importante contro l’Olimpia Milano nel match di Eurolega, conclusosi con il punteggio di 97-85. La partita, disputata all’Unipol Arena, ha visto i bianconeri rimontare e conquistare il diciannovesimo successo in questa competizione, rafforzando la propria posizione nel torneo e confermando la tradizione di resilienza e determinazione della squadra.
Non c’è modo migliore per iniziare il 2026. In un’Unipol Arena ribollente di passione, la Virtus Segafredo Bologna si aggiudica il 19° round di Eurolega schiantando l’EA7 Emporio Armani Milano per 97-85. Un successo che vale doppio: per il morale, per la classifica (agganciata proprio l'Olimpia. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
