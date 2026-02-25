Virtus super notte in Euroleague | Edwards e Smailagic schiantano il Barcellona

Una notte magica all’Arena. La Virtus Bologna ritrova il suo smalto migliore e firma un’impresa europea, superando il quotatissimo FC Barcelona con il punteggio di 85-80. Una gara di carattere, sofferenza e qualità, che ha visto gli uomini di coach Ivanovic ribaltare un avvio complicato e resistere al ritorno dei catalani nel finale. Per la Virtus spicca la prestazione monstre di Edwards, autore di 22 punti e leader offensivo nei momenti chiave. Fondamentale l'apporto di Smailagic (19 punti), dominante nel pitturato, e la regia di Vildoza che aggiunge 10 punti preziosi. Importante anche il contributo di Diarra (8) e Niang (7). Al Barcellona non basta il talento purissimo di Kevin Punter (27 punti) e la prova di Laprovittola (14). 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

