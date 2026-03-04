eurocar rileva tre centri porsche tra toscana e abruzzo

Eurocar, grande distributore Volkswagen, ha aggiunto tre centri Porsche situati in Toscana e Abruzzo alla propria rete, portando così il numero totale di sedi a cinquanta. I nuovi punti vendita si trovano nelle città di Firenze, Arezzo e Pescara. La società continua a espandere la propria presenza nel settore automobilistico, integrando i centri Porsche nella sua struttura.

Eurocar, principale gruppo italiano per la distribuzione dei marchi Volkswagen, ha acquisito Pwp Srl, società che gestisce il Centro Porsche Firenze, il Centro Porsche Pescara e il Centro Porsche Approved & Service Arezzo. Prima di questa operazione, il gruppo era presente in Toscana con Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra e Lamborghini, ma non con Porsche. Pwp impiega oltre 60 persone e nel 2025 ha consegnato 650 vetture nuove e 250 usate, con più di 30.000 ore registrate nei servizi post-vendita. Eurocar conta 50 sedi in nove regioni, circa 1.900 dipendenti e nel 2025 ha consegnato circa 60.000 auto. È controllata da Porsche Holding, società che raccoglie la rete di distribuzione del gruppo Volkswagen, attiva in 29 Paesi con 529 sedi e oltre 37. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Una selezione di notizie su Eurocar rileva.

