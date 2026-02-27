Eurocar amplia la rete con l’ingresso di PWP e rafforza i Centri Porsche in Italia

Eurocar amplia la sua rete in Italia con l’ingresso di PWP Srl, rafforzando così la presenza dei Centri Porsche nel paese. Questa novità rappresenta un passo importante per il principale gruppo di distribuzione automobilistica dei marchi del Gruppo Volkswagen, che continua a sviluppare la propria struttura sul territorio nazionale. La collaborazione tra le due aziende si inserisce in un contesto di espansione e consolidamento.

L’ingresso di PWP Srl nel perimetro di Eurocar segna un passaggio strategico nel percorso di crescita del principale gruppo italiano nella distribuzione automobilistica dei brand del Gruppo Volkswagen. L’operazione, presentata a Firenze, riguarda i tre Centri Porsche gestiti da PWP: Firenze, Pescara e Arezzo, e consolida in modo significativo il presidio del brand tedesco in Toscana e in Abruzzo. Eurocar, controllata al 100% da Porsche Holding GmbH – il più grande gruppo di distribuzione automobilistica in Europa, facente capo a Volkswagen AG – in questo modo prosegue un percorso di crescita basato su investimenti strutturali, radicamento territoriale e sviluppo sostenibile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

